Aktien Schnelltest - Volker Schulz, aus dem Redaktionsteam von "Der Aktionärsbrief ordnete im Schnelltest am 23.01.2020 wieder mal 8 Aktien kurz und knackig für Sie ein. Vorher wurde im Gespräch ein Blick auf den Börsentag in Dresden geworfen und auf den Bernecker Newsletter hingewiesen. Der Schnelltest ist Teil 2 der Gesamtsendung "Der Aktionärsbrief TV" im Rahmen des Bernecker TV. Was war also diesmal im Sortiment?



++ Tele Columbus - Vor Neubewertung?++ K+S - genug Prügel erhalten?++ LPKF Laser & Electronics - Bereits gut gelaufen++ Encavis - Profiteur der Energiedebatte?++ Hella - positive Ausnahme unter den Autozulieferern?++ ProSiebenSat1.Media - Substanziell mehr wert?++ Cadence Design - Lust auf etwas KI-Bezug im Depot?++ Cyberark - ist die Aktie einen Blick wert?



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Oder via Copy/Paste:

https://youtu.be/aTJuYPzvm0A

