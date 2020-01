Wie lassen sich soziale Märkte organisieren, auf denen es keine Preise gibt? Die VWL-Disziplin des Marktdesigns sucht nach neuen Wegen - und hilft bei der effizienten Zuteilung von Kitaplätzen und Lebensmittelspenden.

Hubert Mitsch war schon vieles; er hat Landmaschinenschlosser gelernt, als Sanitäter und Feldkoch gearbeitet. Jetzt aber ist der 60-Jährige eine Art Logistikmanager, der 13 Festangestellte und über ein Dutzend Ein-Euro-Jobber beschäftigt. Mitsch leitet ein Verteilzentrum des Roten Kreuzes (DRK) in Mannheim, an dem jeden Werktag palettenweise Großspenden eingehen; Grundnahrungsmittel und Tiefkühlkost etwa, aber auch Getränke und Drogerieartikel. Diese Spenden müssen möglichst schnell an die "Tafelläden" der Region verteilt werden, in denen Bedürftige die Waren für 10 bis 20 Prozent des Originalpreises erhalten.

Heute ist Mitsch bei der Tafel in Neckarstadt zu Besuch, einem sozialen Brennpunkt Mannheims. Auf der Straße und dem Gehweg herrscht Durcheinander, es ist laut. Während die ersten Besucher auf Einlass warten - pro Tag kommen bis zu 170 Bedürftige -, schleppen zwei Fahrer Dutzende Lebensmittelkisten aus einem Lkw. Es gibt Paprika und Möhren, matschige Birnen und ziemlich braune Bananen; drinnen prüfen zwei Tafelmitarbeiterinnen, ob die Waren genießbar sind. Insgesamt gibt es an diesem Tag viele Obstspenden - zu viele, denn von der nicht verkauften Ware verdirbt bis zu 90 Prozent über Nacht. Zugleich "fehlt es an Butter, Wurst und Nudeln, da ist heute gar nichts gekommen", berichtet Mahmoud Golmohammadi, der den Tafelladen leitet. Ökonomisch ausgedrückt: Angebot und Nachfrage am Spendenmarkt Neckarstadt passen nicht richtig zusammen.

"Was wir im Logistikzentrum jeden Tag an Spenden reinbekommen, ist wie eine Lotterie", sagt Mitsch. Die Abstimmung, welche Tafel welche Waren erhält, sei daher aufwendig. "Optimal wäre, wenn jeder Laden das bekommt, was er aktuell am besten gebrauchen kann. Dies lässt sich in dem bisherigen Verteilsystem nicht sicherstellen." Doch das könnte sich bald ändern - mithilfe von Ökonomen des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW in Mannheim.

Durch die bessere Organisation der Spendenverteilung sollen künftig "mehr Lebensmittel gerettet und mehr Bedürftige erreicht werden", sagt Thilo Klein, der am ZEW den Forschungsschwerpunkt Matching-Märkte leitet. Das ZEW-Team hat eine Input-Output-Analyse erstellt und akribisch notiert, was bei den Tafeln reinkommt, rausgeht und weggeworfen ...

