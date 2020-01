GoldGold krabbelte in der in der abgelaufenen Handelswoche langsam aber sicher an einen wichtigen Widerstand, den Schlusskurs auf Tagesbasis vom 07.01.2020 bei 1574,11 Dollar heran. Diese rote horizontale Linie ist auf Schlusskursbasis die letzte Bremse vor einem neuen Aufwärtsimpuls. Im Wochenverlauf gewann Gold 14,28 Dollar bzw. 0,92 %. Und dies, obwohl der Dollar im Wochenvergleich um 0,58 % gegen den Euro aufwertete. Gold und der Dollar stiegen also in Tandem. Die CoT-Daten vom 21.01.2020 zeigen erneut keine größeren Bewegungen. Die Short-Position der Commercials stieg leicht um 1 % auf 351903 Kontrakte, was weiterhin ein hohes Niveau darstellt. Vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Pandemie aufgrund des Corona-Virus ist nächste Woche ein Überwinden der Marke von 1574,11 Dollar und damit ein deutlicherer Anstieg wahrscheinlich.

