Moskau (ots/PRNewswire) - God Nisanov und Zarakh Iliev - die Miteigentümer der Unternehmensgruppe - wurden von Forbes zu den "Kings of Russian Real Estate 2020" (Könige der russischen Immobilien) gekrönt. Die beiden halten diese prominente Position seit 2012.Nach der erfolgreichen Umsetzung der Strategie der Gruppe weist ihr Portfolio Vermögenswerte auf, die der Gruppe zusammen die höchsten Mieteinnahmen unter allen russischen Vermietern einbringen. Zu ihren Hauptgütern zählen: Evropeisky, das meistbesuchte Einkaufs-und Unterhaltungszentrum in Europa, Food City, Russlands größtes Großhandelsvertriebszentrum für Lebensmittel, und das legendäre Radisson Collection Hotel, Moskau (vormals bekannt als "Hotel Ukraina").Letztes Jahr eröffnete die Unternehmensgruppe im Besitz von Nisanov und Iliev ein modernes gastronomisches Viertel namens "Depo" , nachdem das älteste Transportdepot der russischen Hauptstadt restauriert worden war; die Gruppe hat auch die Flotte Ihres Schifffahrtsunternehmens Radisson Royal Flotilla verdoppelt und das Pavilion-Restaurant im wohlhabenden Patriarch-Ponds-Bezirk erworben. Darüberhinaus erhielt die Gruppe nach einer offenen Ausschreibung die Rechte zum Bau eines Einzelhandels-und Bürokomplexes innerhalb des Nagatinskaya-Transportation-Hub und erwarb schließlich auch den Zentralmarkt auf dem Rozhdestvensky-Boulevard.Heute konzentriert sich Kievskaya Ploshchad auf die Umsetzung von großangelegten und sozialverantwortlichen Projekten in Moskau. Im Jahr 2020 plant das Unternehmen die Eröffnung des renovierten Busbahnhofs Shchelkovsky, der von seinen Investoren in ein modernes Verkehrszentrum der Weltklasse umgewandelt wurde. Andernorts läuft der Wiederaufbau des Olimpiyskiy-Sportkomplexes in vollem Gange. Bis 2023 wird es zum größten Sport- und Unterhaltungskomplex Russlands werden, mit einem Aquatics Center, das mit einem Tauchbecken ausgestattet ist, einer Konzerthalle, einem Unterhaltungszentrum für Kinder und anderen Attraktionen.God Nisanov, Vorstandsvorsitzender der Kievskaya Ploshchad Unternehmensgruppe:"Wir freuen uns, dass unsere Erfolge auch weiterhin in der Rangliste des angesehenen Medienkanals Forbes anerkannt werden. Jedes Jahr übernimmt Kievskaya Ploshchad neue Projekte, durch die es sich weiterentwickelt und Fortschritte erzielt. Wir stellen die neuesten Trends auf dem russischen Markt für gewerbliche Immobilien vor, setzen hochmoderne Technologien ein und ziehen Spezialisten von Weltklasse an. Parallel zu unserem wichtigsten Ziel, nämlich Gewinne zu machen, führen wir Projekte durch, die den Moskauern in naher Zukunft echte Vorteile bringen, die Qualität der städtischen Umwelt verbessern und als Katalysator für die Entwicklung in mehreren Stadtbezirken dienen werden."Die Unternehmensgruppe Kievskaya Ploshchad ist der größte Akteur auf dem Markt für gewerbliche Immobilien in Russland. Es steht auf der Liste der 100 größten russischen Privatunternehmen. Die Gruppe wurde von God Nisanov und Zarakh Iliev gegründet, die seit 1992 Geschäftspartner sind. Laut Forbes Russia Magazine ist das Paar seit 2012 der größte gewerbliche Immobilienbesitzer des Landes.Das Portfolio von Kievskaya Ploshchad umfasst Projekte von hoher sozialer Bedeutung für Moskau in den Bereichen Entwicklung und Gastgewerbe. Dazu gehören der Olimpiyskiy-Sportkomplex, das Evropeisky-Einkaufszentrum, das Grand Furniture Shopping Mall, das Radisson Collection Hotel, Moskau, das gastronomische Viertel Depo und die Food City. Die Gesamtfläche der im Besitz der Gruppe befindlichen Gewerbeimmobilien beträgt mehr als 3,75 Millionen Quadratmeter. Heute arbeiten etwa 26.000 Menschen für Kievskaya Ploshchad.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1081635/Zarakh_Iliev_Kievskaya_Ploshchad.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1081636/God_Nisanov_Kievskaya_Ploshchad.jpgPressekontakt:+7-(495)-229-26-64press@kievsq.ruOriginal-Content von: Kievskaya Ploshchad Group of Companies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140783/4502311