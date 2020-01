FRANKFURT (Dow Jones)--Die SPD ist in der Wählergunst auf dem vierten Platz abgerutscht. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar (ehemals Emnid) wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verlieren die Sozialdemokraten einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommen jetzt auf 14 Prozent. Vor ihr liegen die Unionsparteien mit unveränderten 26 Prozent, die Grünen mit unveränderten 21 Prozent und die AfD mit 15 Prozent (+1). Die Linkspartei kann in dieser Woche einen Punkt zulegen und kommt auf 10 Prozent, die FDP bleibt stabil bei 9 Prozent. Die Sonstigen Parteien erreichen 5 Prozent (-1).

