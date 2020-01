Die Aktie von Fresenius (WKN:578560) hat eine bemerkenswerte Historie hinter sich gebracht. In den letzten rund zweieinhalb Jahrzehnten hat der Gesundheitskonzern beispielsweise die Dividendenaristokratie erreicht. Zugegeben, in letzter Zeit ist hier allerdings kurzfristig die Wachstumsgeschichte zum Erliegen gekommen. Aber wie hätte sich die Aktie in anderthalb Jahrzehnten geschlagen? Eine spannende Frage, der wir im Folgenden einmal auf den Grund gehen wollen, indem wir schauen, wie sich eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...