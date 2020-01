Die Aktie von MercadoLibre (WKN: A0MYNP) ist in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Wachstumsgeschichte gewesen. Alleine innerhalb des letzten Jahres hat sich der Aktienkurs dieses lateinamerikanischen E-Commerce-Akteurs und inzwischen auch Bezahldienstleisters fast verdoppelt. Eine erfolgreiche Entwicklung in einem insgesamt soliden Gesamtmarkt. In meinen Augen könnte diese Performance trotz aller Konkurrenten-Risiken und gängiger Wachstums- und Bewertungssorgen bloß ein kleiner Vorgeschmack ...

Den vollständigen Artikel lesen ...