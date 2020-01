Es ist schon erstaunlich, welche Anziehungskraft Gold auf die meisten Menschen ausübt. Und was Schmuck aus Gold angeht, kann ich das auch durchaus nachvollziehen. Doch viele Leute betrachten Gold noch als etwas ganz anderes. Sie schwören nämlich auf das Edelmetall als sicheren Hafen in Krisenzeiten. Und so ist es auch kein Wunder, dass, wenn sich die weltweite Nachrichtenlage verschlechtert und die Anleger Angst vor einer Krise bekommen, der Goldpreis meistens beginnt, langsam, aber sicher anzusteigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...