Der Vanguard High Dividend Yield ETF (WKN:A1T8FV) ist seit langem ein beliebtes Vehikel für Anleger, die ein diversifiziertes Engagement in ertragsstarken Aktien suchen. Der börsengehandelte Fonds (ETF) hält 404 Aktien mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen, ist so konstruiert, dass er die Entwicklung des FTSE High Dividend Yield Index abbildet, und hat eine Rendite von rund 3,2 %. Der High Dividend ETF von Vanguard bietet eine vereinfachte Möglichkeit, ein diversifiziertes Engagement in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...