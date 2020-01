Unterföhring (ots) -Julia, 20 Jahre, hat eine hüftlange, wallende Mähne und trägt auf demLaufsteg ein enges, schwarzes Schlauchkleid mit passenden schwarzenHigh-Heels. Sie kommt aus Schweinfurt: "Schon als ich klein war, habeich "Germany's next Topmodel" im Fernsehen geschaut. Heute bin ichendlich hier." Selbstbewusst läuft die junge Frau über den Catwalkauf Heidi Klum und Gastjuror Julien Macdonald zu. Am Ende desCatwalks bleibt sie stehen, nimmt ihre Hand an die Stirn und ziehtsich mit einer schwungvollen Bewegung die Haare vom Kopf. Heidi Klum:"Oh, hi, wer bist du?" "Ich bin Julia und ich habe Alopecia, eineAutoimmunerkrankung, bei der der Körper alle Haare am Köper abstößt.Es hat lange gebraucht, bis ich mich so zeigen konnte, wie ich bin."Heidi Klum: "Ich finde, du siehst super aus. Und ich fand es toll,wie selbstbewusst du deine Perücke weggezogen hast."In diesem Jahr beginnt die Suche nach dem 15. "Germany's nextTopmodel" am Donnerstag, 30. Januar, 20:15 Uhr, auf ProSieben. HeidiKlum zu dem großen Casting in München: "Ich suche nicht nach einemgewissen Typen. Alles ist offen und alle Mädchen haben die gleicheChance. Allerdings sollte mir die Eine besonders ins Auge springen -durch etwas, was sie von den anderen unterscheidet. Ich freue mich,dieses Mädchen zu finden."Am nächsten Tag dürfen die Kandidatinnen in den Kleidern von JulienMacdonald ihre erste Modenschau laufen. Heidi Klum: "Was für eineEhre! Julien Macdonald ist der Modedesigner, der von Taylor Swift,Bella und Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Shakira und vielen anderengroßen Stars geliebt wird. Gemeinsam entscheiden wir, wer bei dergroßen Fashion-Show laufen darf." Ob Julia eine von ihnen sein wird?Supermodels, Schauspieler, Starfotografen, Designer - das sind dieGastjuroren in der 15. Staffel / Milla Jovovich unterstützt HeidiKlum in Folge 1Internationale Topmodels wie Alessandra Ambrosio, Stella Maxwell undJoan Smalls. Die amerikanischen Modedesigner "The Blonds" undStar-Fotograf Rankin. Bei der High Fashion Show von Julien Macdonaldflankiert ein weiterer Star Heidis Seite: Model und SchauspielerinMilla Jovovich.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - die 15. Staffel ab 30.Januar 2020, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf joynund in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixxBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1192/1172Tina.Land@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susanne Karl-MetzgerTel. +49 89 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4502515