Der neue Coronavirus lähmt China. Fast 60 Millionen Menschen sitzen dort in ihren Städten fest. Hierzulande sind keine unmittelbaren Auswirkungen zu spüren. Auch die Aktienmärkte streben vorerst weiter aufwärts. Lediglich wenn die chinesische Wirtschaft in ein paar Quartalen leiden sollte, könnte sich das auf die Weltwirtschaft und auch auf Europa auswirken. In der neuen Woche dürfte auch die auf einen Höhepunkt zusteuernde Berichtssaison in den USA im Fokus stehen. Der DAX muss sich in der neuen ...

