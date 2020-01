Ein Feuerwerk sieht durchaus anders aus, doch immerhin schaffte der DAX in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch. Rund zwei Jahre haben Anleger darauf warten müssen. Letztlich war dies (zumindest bisher) kein Startschuss für eine Rally und das Erreichen des Allzeithochs auch kein leichter Weg. Wir verharrten bereits in der Vorwoche knapp unter dieser Marke und wurden immer wieder an der 13.550 ...

