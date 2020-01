Mit der Veganz Group AG präsentiert sich früh im Jahr eine neue Emittentin am KMU-Anleihen-Markt. Der Anbieter von veganen Lebensmitteln begibt aktuell seine erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254NF5) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bei einem Zinskupon in Höhe von 7,50% p.a. (jährliche Auszahlung). Die fünfjährige Debüt-Anleihe kann noch bis zum 7. Februar 2020 für eine Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden, u.a. über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit dem Unternehmensgründer Jan Bredack über die Anleihen-Emission gesprochen.

Die Mutares SE & Co. KGaA aus München prüft nach eigenen Angaben die Begebung einer vorrangig besicherten Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Unternehmensanleihe soll dabei variabel verzinst werden und eine Laufzeit von 4 Jahren aufweisen. Interessierte Anleger können unterdessen derzeit wieder die 3,00%-BildungsCHANCEN-Anleihe (WKN A2TSCT) der CHANCEN eG zeichnen. In der jetzigen Zeichnungsperiode sollen bis zu 3 Mio. Euro eingesammelt werden. Mit den Erlösen des Minibonds finanziert die Genossenschaft jungen Menschen ihre Ausbildung an mehr als 25 privaten Hochschulen und bei Bildungspartnern.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat in dieser Woche die 5,75%-EnergieEffizienzAnleihe 2022(WKN A2G9JL) der Deutsche Lichtmiete verkauft und im Gegenzug die bereits im Portfolio befindliche 5,25%-EnergieEffizienzAnleihe 2025(WKN A2TSCP) der Deutsche Lichtmiete aufgestockt. Vorzeitige Rückzahlung - die variabel verzinste Anleihe der CIPP Technology Solutions A/S (WKN A19YND) wurde gemäß Anleihebedingungen vorzeitig zu 104% des Nennbetrages zurückgezahlt. Die im März 2018 emittierte besicherte Anleihe der CIPP Technology Solutions A/S sollte eigentlich bis zum 04.04.2021 laufen. Im Rahmen der Emission wurden 30 Mio. Euro mit einer Stückelung von 100.000 Euro platziert. Die UniDevice AG setzt ihren Wachstumskurs gemäß vorläufig veröffentlichter Zahlen im Jahr 2019 fort und steigert ihren Umsatz um 13% auf 358,3 Mio. Euro und den Gewinn auf 2,20 Mio. Euro. Im Dezember 2019 hat die UniDevice AG ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A254PV7) begeben. Das platzierte Anleihen-Volumen (Maximalvolumen von bis zu 20 Mio. Euro) liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...