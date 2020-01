Berlin (ots) - Cyberversicherungen werden nach Angaben von Deutschlands größtem Versicherungsunternehmen, der Allianz, immer teurer. "Wir sehen, dass die Kapazitäten für Cyberversicherungen im deutschen Markt in den letzten Jahren gesunken sind und dass die Prämien sich durchaus spürbar nach oben entwickeln", sagte Jens-Krickhahn, Experte für Cyberversicherung beim Allianz Industrieversicherer AGCS in Deutschland, dem Fachinformationsdienst "Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI" (Montagausgabe).Cyberversicherungen sind hierzulande ein Wachstumsmarkt. Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft gab es im vergangenen Jahr 60.000 Verträge von Privatleuten und Unternehmen, das Beitragsvolumen lag bei rund 85 Millionen Euro. Verglichen mit den Beiträgen des Vorjahres sei das eine Steigerung um 70 Prozent, heißt es beim Versicherungsverband.https://background.tagesspiegel.de/digitalisierungInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030/29021-14908Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4502764