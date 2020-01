Liebe Leser, in unserem Börsenbrief haben wir uns in der letzten Woche ausführlich mit Wirecard beschäftigt. Daniel erklärte in 15 Minuten in 15 Minuten wie die aktuelle Kursentwicklung zustande kommt, wie die Szenarien für die Sonderprüfung sind und was man aus Aktien wie Tesla für Wirecard an Erkenntnis gewinnen kann. Unseren Dienst können Sie hier abonnieren und testen. Ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...