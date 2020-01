FRANKFURT (dpa-AFX) - Der aktivistische Investor Petrus Advisers knöpft sich nach dem Ausstieg bei der Comdirect Bank einem Pressebericht zufolge das nächste deutsche Finanzinstitut vor. Petrus sei bei der Aareal Bank eingestiegen und dränge dort in Gesprächen mit dem Management auf Veränderungen, berichtet das "Handelsblatt" (Montagausgabe) unter Berufung auf Finanzkreise. Der in London ansässige Investor und die Aareal Bank hätten sich dazu nicht geäußert, hieß es.



Petrus hatte seinen Anteil von acht Prozent an der Comdirect zu Jahresbeginn für rund 170 Millionen Euro an die Commerzbank verkauft. Im Interview mit dem Handelsblatt kündigte Petrus-Partner Till Hufnagel weitere Investitionen in der Bundesrepublik an. ?Wir streben weitere Engagements in Deutschland an und haben auch schon ein Unternehmen im Auge?, sagte Hufnagel. Petrus hatte bereits im Oktober erklärt, mit gut zwei Prozent an der Aareal Bank beteiligt zu sein./edh

