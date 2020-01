Coronavirus bereitet der chinesischen Regierung Sorgen: Alarmstufe 1! Der Coronavirus verbreitete sich jetzt enorm schnell in China. Bisher gibt es 56 Tote und fast 2000 Infizierte. Täglich werden jetzt mehr hinzukommen. In Frankreich und in Australien gibt es jetzt die ersten Fälle mit dem Coronavirus, wobei aber bisher noch keiner gestorben ist. 3 Städte in China mit zusammen über 50 Millionen Einwohnern ...

