Ein KI-Algorithmus des kanadischen Seuchenspezialisten Bluedot warnte schon am 31. Dezember 2019 vor einem Virus-Ausbruch im chinesischen Wuhan. Damit war die KI der WHO um ganze neun Tage voraus. Am 9. Januar 2020 warnte die Weltgesundheitsorganisation WHO die Öffentlichkeit vor dem Ausbruch eines Virus vom Grippe-Typus. In der Millionenstadt Wuhan in China war es zum Auftreten einer Reihe von Lungenentzündungsfällen gekommen. Die Erkrankten sollten sich mutmaßlich beim Kontakt mit lebenden Tieren auf dem Huanan-Fischmarkt infiziert haben. Coronavirus: Bluedot warnt eine runde Woche vor ...

