3D Systems - der 3D-Drucker Hersteller zeigt wieder Stärke!

Symbol:ISIN:3D Systems mit Hauptsitz in Rock Hill, South Carolina, ist ein Unternehmen, das 3D-Drucker entwickelt, herstellt und vertreibt. 2014 erreichte die Aktie bei 97 USD ihr Allzeithoch. Im Tief 2016 notierte das Papier des 3D-Drucker Herstellers bei 6 USD. Nun versucht sich die Aktie an der Bodenbildung und sprang am 13.01. sogar um rund 10% nach oben. Der Grund für die Euporie dürften positive Nachrichten bezüglich einer Zusammenarbeit mit einem Biotechnologieunternehmen sein. Es sollen Gewebe-Print Prozesse entwickelt werden.Die Aktie notiert über den exponentiell gleitenden Durschnitten EMA 50 und EMA 20. Der Ausbruch über 12 USD könnte kurz bevor stehen. Wenn die Aktie noch 1-2 Tage seitlich korrigieren würde, und erst dann der Breakout erfolgt, bekämen wir ein attraktives Setup. Danach könnte 3D Systems bis 14.50 USD nach oben laufen. Das längerfristige Ziel wäre bei rund 21 USD.Für einen Long-Einstieg sollte der Breakout über 12.10 USD abgewartet werden. Intraday ist hier auf Setups zu achten. Den Stopp könnten aggressivere Trader nach dem Ausbruch unter der Breakoutkerze platzieren, für defensivere Trader würde sich der Bereich unter dem letzten Pivot-Tief bei 10,95 USD anbieten.Meine Meinung zu 3D Systems ist bullisch