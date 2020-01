Millionen Normalverdiener zahlen heute schon Spitzensteuern. Dem zu entkommen, ist selbst für Auswanderer nicht einfach. Welche Regeln gelten - und wie ein junger Deutscher jegliche Steuern vermeidet.

Im nächsten Jahr, mit 30, will Christoph Heuermann durch sein. Dann wird er alle Länder der Welt bereist haben - gut 190 laut UN. Heuermann ist Weltreisender, ungebunden, heute hier, morgen dort. Ende Januar will er im Inselstaat Samoa in Polynesien sein. Wenige Tage später in Cairns, Australien. Dann geht es auf die Salomonen-Insel Bougainville.

Er fühle sich völlig frei, sagt Heuermann. Ein Stück weit wirkt er aber auch wie ein Getriebener. Ständig muss er weiterziehen, um - völlig legal - den lokalen Steuerbehörden aus dem Weg zu gehen. Er selbst sieht sich als dauerreisenden Unternehmer, Investor und Autor: "In den meisten Ländern kann ich maximal 182 Tage bleiben. Meist bin ich sehr schnell unterwegs."

Die Dauerreise hat ein klares Ziel: Heuermann will nirgendwo steuerpflichtig sein. Er zahlt nur Steuern, die er nicht vermeiden kann, Umsatzsteuer zum Beispiel. Einkommensteuer oder Kapitalertragsteuer hingegen hat ihm seit Beginn der Weltreise 2015 kein Land der Welt mehr berechnet.

280.000 Auswanderer pro Jahr

In Deutschland wird über steuerliche Entlastung viel geredet, doch Zahlen sprechen eine andere Sprache. Vier Millionen Bürger müssen zumindest auf einen Teil ihres Einkommens 42 Prozent Spitzensteuersatz abliefern. 2005 waren es nur etwa halb so viele. Über die Abschaffung des Solidaritätszuschlags wurde jahrelang diskutiert. Nun soll er fallen, aber erst 2021 - und auch nicht für alle. Die SPD fordert derweil die Wiedereinführung einer Vermögensteuer.

Einige Gutverdiener ziehen ihre Konsequenzen - und wandern aus. Seit 2016 verlassen jedes Jahr zwischen 250.000 und 280.000 Deutsche das Land. Wie viele von steuerlichen Motiven getrieben sind, lässt sich nicht sagen. Doch Hinweise auf Steuerflucht liefern auch die offiziellen Statistiken. So zieht es einige Bürger in Steuerparadiese. 1048 Deutsche sind laut Statistischem Bundesamt 2018 in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert, 27 nach Monaco und 26 auf die Bahamas. In allen drei Destinationen gibt es keine Einkommensteuer.Andere zog es in Länder, die zwar Steuern erheben, aber Zuzüglern spezielle Konditionen bieten - etwa, wenn sie kräftig investieren. Dazu gehören Zypern (325 deutsche Zuwanderer), Malta (288) und die Karibik-Inseln Antigua und St. Lucia (21). Sehr viel mehr, knapp 138 000 Auswanderer, sind mit ungeklärtem oder unbekanntem Ziel ausgewandert, etwa weil sie sich nicht abgemeldet haben. Dass darunter mancher Fiskalflüchtling ist, liegt nahe - sei es wegen Steuerschulden oder wegen der Sorge, dass das Finanzamt genauer hinschaut, wenn es vom Wegzug in eine Steueroase erfährt. Zu den Auswanderern mit unbekanntem Ziel zählen auch solche wie Heuermann, die auf lange Weltreise gehen.

Heimatbesuche sind riskant

Die Flucht ins Ausland, für notorische Steuerverweigerer ist sie gewissermaßen logisch. Seit einigen Jahren kämpfen Beamte und Fahnder zunehmend konsequent gegen Steuerhinterzieher. Dank des automatischen Datenaustauschs mit anderen Ländern bekommen sie Zugriff auf neue Informationsquellen. Durch Datenlecks können sie selbst Schwarzgeld in vermeintlich sicheren Häfen finden. Verstecken ist schwierig geworden. "Wer mit einem Wegzug legal Steuern sparen will, der muss ihn auch wirklich umsetzen", sagt Marcus Hornig, Leiter Privatkunden bei der Steuerberatung WTS Düsseldorf.

"Sich in Deutschland abzumelden reicht noch längst nicht aus", bestätigt Martin Feick, Anwalt bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz. Solange die Finanzverwaltung Deutschland noch als Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ansieht, greift die unbeschränkte Steuerpflicht: Damit müssten Auswanderer ihr gesamtes Welteinkommen in Deutschland versteuern. "Ein Wohnsitz in Deutschland liegt schon vor, wenn hier jederzeit ein Bett zur Verfügung steht", sagt Feick. Ex-Tennisstar Boris Becker musste das lernen. Er war in den Neunzigern in Monaco gemeldet, hatte aber einen Schlüssel für eine Münchner Wohnung. Damit war er steuerpflichtig - und wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt.

Steuerflüchtlinge müssen möglichst viele Verbindungen nach Deutschland kappen, rät Anwalt Feick. Haus oder Wohnung sollten sie verkaufen oder unbefristet vermieten. Gibt es Partner und Kinder, sollten die mitziehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...