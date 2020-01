Der Ausbruch des Coronavirus treibt auch in dieser Woche die Anleger weiter um. Im vorbörslichen Handel scheint die Stimmung deutlich getrübt.

Auch in dieser Woche dürften nach Einschätzung von Experten die möglichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs in China die Anleger weiter beschäftigen. Im Kampf gegen die Ausbreitung der Lungenkrankheit hat Peking mehrere Millionenstädte abgeriegelt, die offiziellen Neujahrsfeiern gestrichen und Tempel sowie Touristen-Attraktionen geschlossen (verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im News-Blog). Schon die Sars-Pandemie hatte 2002/2003 das chinesische Wirtschaftswachstum gebremst.

Am Freitag hatten die Ängste vor dem Coronavirus die Börsen ins Minus gedrückt. Kräftige Aufschläge bei Intel begrenzten allerdings die Kursverluste am Gesamtmarkt. In Europa war die Ausbreitung des Virus zwar auch Hauptgesprächsthema auf dem Parkett.

Hier schöpften Investoren aber Mut angesichts des verschärften Kampfs der chinesischen Regierung für eine Eindämmung der Krankheit: Der Dax legte 1,4 Prozent auf 13.576,68 Punkte zu und war damit nur rund 65 Punkte vom frisch erreichten Rekordhoch entfernt. Diese positive Stimmung scheint nun verflogen: Auf außerbörslichen Plattformen notiert der Dax vorbörslich mit 13.400 Punkten deutlich im Minus.

Neben den weiteren Entwicklungen bezüglich des Coronavirus-Ausbruchs dürfte Anleger heute die Vorlage des Ifo-Berichts zum Geschäftsklima im Januar interessant werden. In den USA stehen außerdem Immobiliendaten auf der Agenda.

1. Vorgaben aus den USA

Wiederaufkeimende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...