PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Angst vor einer weltweiten Ausbreitung des Coronavirus hat die europäischen Aktienmärkte zum Wochenstart tief in die Verlustzone befördert. Mittlerweile sind weltweit fast 2800 Infektionen mit dem neuen Virus 2019-nCoV bestätigt, bis auf etwa 50 alle in China. Die Zahl der Toten stieg dort auf 80.



Der EuroStoxx 50 fiel am Montag im Handelsverlauf auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember und schloss mit einem Minus von 2,68 Prozent bei 3677,84 Punkten. Der Pariser Cac 40 rutschte ebenfalls um 2,68 Prozent auf 5863,02 Punkte ab. Der Londoner FTSE 100 verlor 2,29 Prozent auf 7412,05 Punkte. Analysten merkten an, dass der mittelfristige Börsentrend nun nach unten deute und die Rally der vergangenen Monate mithin ein vorläufiges Ende gefunden haben könnte./edh/he



EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545