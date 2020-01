Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AAREAL BANK - Petrus-Advisers-Partner Till Hufnagel kündigt in einem Interview weitere Engagements in Deutschland an. Zuvor hatte Petrus Advisers eine Beteiligung von 8 Prozent an der Onlinebank Comdirect an die Commerzbank mit Gewinn verkauft. Finanzkreisen zufolge gehört zu den weiteren Engagements die Aareal Bank. (Handelsblatt S. 33)

VOLKSWAGEN - Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh vermeidet neue Attacken auf den Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess. Die einflussreiche Arbeitnehmerseite von Volkswagen trägt den Wandel zum Elektrokonzern demonstrativ mit. (Handelsblatt S. 20)

DEUTSCHE BAHN - Der Deutschen-Bahn-Tochter Arriva droht in Großbritannien das Ende ihrer Betreiberlizenz. Für das Unternehmen kommt der Streit zur Unzeit. Die Privatisierung im britischen Bahnverkehr stößt an ihre Grenzen. (Welt S. 12)

H&M - Wegen des Verdachts, Mitarbeiter massiv ausgespäht und auch private Daten über Krankheiten und familiäre Hintergründe gespeichert zu haben, droht dem schwedischen Mode-Riesen Hennes & Mauritz (H&M) ein hohes Bußgeld. Er habe ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet, sagte der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz, Johannes Caspar der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Verdacht massiver Verstöße gegen Datenschutzrechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe sich erhärtet. (SZ S. 21/Welt S. 14)

HUAWEI - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat den Ausschluss von 5G-Anbietern aus dem deutschen Netz gefordert, die ein mögliches Sicherheitsrisiko darstellen. "Es darf keine Einflussnahme durch ausländische Staaten geben", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf dem Handelsblatt. Die Sicherheit von Daten und Netzen habe oberste Priorität. Auch wenn Kempf Huawei nicht explizit erwähnt, so ist der Vorstoß doch auf den chinesischen Kommunikationsausrüster gemünzt. (Handelsblatt S. 6/FAZ S. 1)

January 27, 2020

