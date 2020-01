Ob Nachrichten über eine Marke überwiegend positiv oder negativ wahrgenommen werden, bildet YouGovs BrandIndex-Buzz-Wert ab. Das Buzz-Ranking 2019 zeigt: Netflix kann punkten, für Automarken gibt es Hoffnung.

Dass eine Marke bei der Bevölkerung positiv im Gespräch ist, kann mehrere Gründe haben: Das entsprechende Unternehmen hat gute Pressearbeit gemacht, hat bei den Verbrauchern generell ein sehr positives Image, hat Dienstleistungen oder Produkte auf den Markt gebracht, die positiv wahrgenommen wurden, oder auch solche, die gerade im Trend liegen. Und so wundert es einerseits zwar, dass der Streaming-Dienstleister Netflix im aktuellen YouGov-BrandIndex-Buzz-Ranking den dritten Platz belegt und damit Traditionsmarken wie Lidl, Fielmann und Lego in Deutschland hinter sich lässt - andererseits passt es eben in die Zeit, in Millionen von Menschen ihre Fernsehgewohnheiten ändern und von linearem Programm auf Streaming umsteigen beziehungsweise dieses ergänzen.

Regelmäßig neue Serien und Filme: Wer kann das schlecht finden?

Der Buzz zeigt an, ob die Verbraucher Nachrichten aus den Medien oder Gespräche mit Freunden und Bekannten über eine Marke überwiegend positiv oder negativ bewerten. In unserem Ranking für das Jahr 2019 haben wir in dieser Hinsicht die erfolgreichsten Marken Deutschlands ermittelt.

Diejenigen, die etwas über Netflix wahrgenommen haben, haben das Gehörte überwiegend als positiv bewertet. Der Streamingdienst ...

