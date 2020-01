lm holding nimmt Stellung zu jüngsten Presseberichten überlastminute.com NV

Amsterdam / Chiasso, 27. Januar 2020- lm holding, ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, nimmt Stellung zu möglichen Spekulationen nach einem Artikel über lastminute.com N.V., der am 25. Januar 2020 in der italienischen Zeitung Il Sole 24 Ore veröffentlicht wurde.

Wie dem Markt regelmässig kommuniziert, prüft lm holding ständig ein breites Spektrum strategischer Möglichkeiten, einschliesslich möglicher Akquisitionen und/oder Veräusserungen von Vermögenswerten und/oder einer Kontrollbeteiligung am Unternehmen. Seit dem Börsengang will die Gruppe mit diesem Ansatz langfristig Wert im Interesse ihrer Aktionäre schaffen.

Mit diesem Ziel führte und führt lm holding im Laufe der Zeit Gespräche mit mehreren Parteien, inklusive, aber nicht nur mit Private-Equity-Unternehmen, wie in dem oben genannten Presseartikel erwähnt.

Parallel dazu treibt die Gruppe die Arbeiten zur Verbesserung der operativen Leistung ihrer Geschäftseinheiten voran, wie im Verlaufe des Jahres 2019 regelmässig berichtet.

Sollte eine der oben genannten Diskussionen in eine Transaktion münden, wird lm holding ihre Aktionäre und Anspruchsgruppen in voller Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften der SIX Swiss Exchange informieren.

Überlm holding

lm holding zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 45 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. lastminute.com group ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.