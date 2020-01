The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA135087K866 CANADA 20/22 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0517825284 CR.AGR.(LDN) 20/28 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0520042489 UBS GROUP 20/26 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0WQ0 DZ BANK IS.A1268 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0WT4 DZ BANK IS.A1271 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0WA42 DEKA FESTZINS ANL 20/45 BD01 BON EUR NCA XFRA NO0010874050 MOWI 20/25 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA US857477BG73 STATE STREET 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA XS2010033343 UKRAINE 20/30 144A BD01 BON EUR NCA XFRA XS2102297012 EIB 20/25 MTN BD01 BON CAD NCA XFRA XS2105735935 MACQUARIE G. 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2105803527 EIB 20/30 MTN BD01 BON ZAR NCA XFRA XS2109766472 SAUDIARABIEN 20/32 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS2110768525 STENA INTER. 20/25 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2110799751 ALTICE FRAN. 20/25 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2110832040 EIB 20/27 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS2110875957 ASIAN DEV.BK 20/30 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2111458977 CEB 20/27 MTN BD01 BON GBP NCA 3WK XFRA CA33618F1018 FIRST RESPOND.TECHS INC. EQ00 EQU EUR NCA 43W3 XFRA CA5316963001 LICO ENERGY METALS EQ00 EQU EUR NCA DELF XFRA DE000A2PWZC9 L+G-EU.EQ.RES.EXC.EOAC DZ EQ00 EQU EUR YCA DELG XFRA DE000A2PWZD7 L+G-US EQ.RE.EX.UC. DZ EQ00 EQU EUR YCA U2IJ XFRA DE000A2DR2L2 ACATIS AI GL. EQUITIES A FD00 EQU EUR N