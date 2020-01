The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000CB0BW42 COBA STUFENZANL 350 15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBB6BV2 DEKABANK DGZ IHS.866 STZ BD00 BON EUR NCA XFRA US44920UAM09 HYUNDAI CAP.SVCS 2023 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US698299AX28 PANAMA 09/20 BD00 BON USD NCA XFRA CH0204811076 SWISSGRID 13-20 BD01 BON CHF NCA XFRA DE000HLB3X61 LB.HESS.THR.CARRARA01W/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3X79 LB.HESS.THR.CARRARA01X/19 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010575654 CREDIT AGRI. 08/UND. BD01 BON GBP NCA BPPE XFRA FR0011711845 BPCE SFH 14-20 MTN BD01 BON EUR NCA R6XB XFRA US758202AK13 RELX CAPITAL INC. 13/22 BD01 BON USD NCA RWFG XFRA XS0878010718 INNOGY FINANCE 13/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA NZLRBDT010C9 LANDWIRT.R.BK 15/20ND MTN BD02 BON NZD NCA JA0D XFRA US46849MAQ24 JACKSON NATL LIFE 17/20 BD02 BON USD NCA NWTE XFRA US94974BGF13 WELLS FARGO 15/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US94974BGG95 WELLS FARGO 2020 FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA USG8201FAA78 SIRIUS INTL GRP16/26 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1174138708 A.N.Z. BKG GRP 15/25 FLR BD02 BON CNY N