FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.412 EUR

ENQ XFRA US29362U1043 ENTEGRIS INC. DL-,01 0.072 EUR

CXX XFRA US1890541097 CLOROX CO. DL 1 0.961 EUR

AGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.326 EUR

WER XFRA NL0000289213 WERELDHAVE EO 1 0.630 EUR

1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.353 EUR

VS3 XFRA US9182841000 VSE CORP. DL-,05 0.082 EUR

