FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PCD1 XFRA CA2925051047 ENCANA CORP.

BYXB XFRA DK0010247956 BROENDBY.FODB.N.B DK 0,50

43W2 XFRA CA5316962011 LICO ENERGY METALS

