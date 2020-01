Von jetzt bis zum alten Topkurs (120 Euro vor rund 18 Monaten) sind es noch fast 100 %. Das Tief lag bei 50 Euro. Der neue Chef hat viel vor: Anhebung der nötigen Verbesserung der Rentabilität, die Geld kostet. Bisher wurden dafür 70 Mio. € in Rechnung gestellt. Rosenheim taxiert 80 bis 90 Mio. €. Auf der anderen Seite wird das Marketing forciert, um die hervorragende Produktpalette besser zu verkaufen. Neues Kapital ist nicht nötig. Krones bleibt die Nr. 1 in der sogenannten Verschlusstechnik. Positionen sollten ausgebaut werden.



