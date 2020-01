Bewertungsportale dürfen Nutzerkommentare aussortieren. Sie haften dann auch nicht für Negativurteile, entschied der Bundesgerichtshof. Das stärkt die Unabhängigkeit der Sterne-Vergabe - und sollte Ansporn sein.

Bewertungs- und Vergleichsportale sind von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Wer Leistungen ausschließlich oder zu einem wesentlichen Teil online anbietet, erhält über die Sterne der Kunden ein wichtiges Verkaufsargument. Andere Kunden orientieren sich in Ermangelung eigener Erfahrungen mit dem jeweiligen Anbieter an der durchschnittlichen Bewertung anderer Nutzer und vertrauen auf die "Schwarmintelligenz". Wegen der großen Bedeutung von Bewertungen ist es wenig verwunderlich, dass unseriöse Anbieter versuchen, die eigene Durchschnittsbewertung zu ihren Gunsten zu manipulieren, beispielsweise mit gekauften oder eigenen Bewertungen - was beides gleichermaßen durch die Nutzungsbedingungen der Portale untersagt wird.

Es ist daher nachvollziehbar, dass große Portalanbieter nicht auf die Redlichkeit der Anbieter vertrauen. Sie versuchen, falsche Bewertungen herauszufiltern oder deren Relevanz zu reduzieren. Durch die Gewichtung soll - ähnlich wie bei den klassischen Suchmaschinen - sichergestellt werden, dass Nutzer möglichst authentische Einschätzungen erhalten. Gelingt dies einem Portalbetreiber nicht, muss er das Abwandern der Nutzer zu anderen Portalen befürchten, die bessere, also treffendere Ergebnisse liefern.

Klage gegen US-Bewertungsportal Yelp

