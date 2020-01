Die Ausbreitung des Coronavirus in China führte an den asiatischen Börsen am Montag zu Verlusten. Während die Börsen in Shenzen und Hongkong aufgrund des Neujahrsfestes geschlossen bleiben, sackte der Nikkei um mehr als 2 Prozent ab. Medienberichte über die gestiegene Zahl an Erkrankungen hatten bereits am Freitag die US-Börsen nach einem freundlichen Auftakt im Handelsverlauf in die Verlustzone gedrückt. In Frankfurt wird der DAX in der Eröffnungsphase unter der Marke von 13.400 Zählern erwartet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...