NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co von 6,70 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick nach vorn macht Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ein positiveres konjunkturelles Umfeld, eine Trendwende der Preise sowie ein Ende des Lagerabbaus aus. Diese Aspekte dürften auch die Ausblicke der europäischen Stahlhersteller beherrschen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 15:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2020 / 19:00 / ET



DE000KC01000

