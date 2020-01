FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der in einem Medienbericht thematisierte Einstieg eines Finanzinvestors hat die Aktien der Aareal Bank am Montag in einem schwachen Marktumfeld vorbörslich nur leicht stützen können. Die Papiere wurden auf der Handelsplattform Tradegate 0,4 Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs vom Freitag gehandelt. Damit schlugen sie sich immerhin deutlich besser als der Gesamtmarkt. Der Dax wurde wegen dem Coronavirus fast eineinhalb Prozent schwächer erwartet.



Laut einem Bericht im "Handelblatt" knöpft sich der aktivistische Investor Petrus Advisers nach seinem Ausstieg bei der Comdirect Bank mit der Aareal Bank das nächste deutsche Finanzinstitut vor. Petrus sei eingestiegen und dränge in Gesprächen mit dem Management auf Veränderungen, berichtete das Blatt unter Berufung auf Finanzkreise. Händlern zufolge könnte der Finanzinvestor gemeinsame Sache machen mit dem Hedgefonds Teleios Capital Partners, der offenbar auf einen Verkauf der IT-Tochter Aareon drängt./tih/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

AAREAL BANK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de