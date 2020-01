flatex Morning-news EUR/USD: In der neuen Handelswoche blickt man am Devisenmarkt ...

In der neuen Handelswoche blickt man am Devisenmarkt nach dem EZB-Leitzinsentscheid und er EZB-Pressekonferenz bereits auf das nächste Notenbankevent. Die Federal Reserve wird am Mittwoch um 20:00 Uhr den Leitzinskorridor veröffentlichen. Aller Voraussicht nach wird es keine Änderung geben. Den Markteilnehmern der US-Terminmärkte nach besteht eine rund 87prozentige Wahrscheinlichkeit eines unveränderten Korridors von 1,50 bis 1,75 Prozent. Der ifo-Geschäftsklimaindex, der heute um 10:00 Uhr zur Bewertung ansteht könnte bei einer Verbesserung der Datenlage der europäischen Gemeinschaftswährung Euro stützend unter die Arme greifen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahrestief des 01. Oktober 2019 bei 1,0879 bis zum Zwischenhoch des 31. Dezember 2019 bei 1,1239, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 1,1059/1,1102/1,1154 und 1,1239 in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 1,1016/1,0964 und 1,0879 auszumachen. Als eine weitere Unterstützung wäre das Zwischentief des 29 November 2019 von 1,0981 heranzuziehen.

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

