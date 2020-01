Die weltweiten Börsen sind gegenwärtig in Rekordstimmung, und doch sind es eher die Einzelwerte, die in diesen Tagen für bemerkenswerte Schlagzeilen sorgen. Im Fokus sind immer wieder die beiden US-amerikanischen Konzerne Tesla (WKN: A1CX3T) und Apple (WKN: 865985). Der US-amerikanische Autobauer hat in diesen Tagen erstmals ein Börsengewicht von 100 Mrd. US-Dollar geknackt und dabei selbst Größen wie Volkswagen börsentechnisch hinter sich gelassen. Apple hingegen wächst in Anbetracht der Aktienkurs ...

