Mit dem Verkauf der Tochter Innogy an E.on hat sich RWE eine komplett neue Konzernstrategie gegeben. Der Versorger fokussiert sich neben den konventionellen Energien auch wieder auf Erneuerbare Energien. Konzernchef Rolf Martin Schmitz stellt derweil in Frage, ob er langfristig noch der richtige Chef sei - und stellt ein Ende seiner Tätigkeit in Aussicht.2021 läuft der Vertrag von Schmitz aus. "Das könnte ein guter Zeitpunkt sein, um den Job in jüngere Hände zu geben", sagte er dem Spiegel. Er sei ...

