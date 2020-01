Bereits zwei Tage vor dem DAX ist es dem MDAX gelungen, ein neues Allzeithoch zu erreichen: Am 20.1. knackte der Nebenwerte-Index erstmals die Marke von 28?700 Punkten. Als der Leitindex am 22.1. bei 13?640 Zählern einen neuen Rekordstand feierte, schob sich sein kleiner Bruder sogar bis auf 28?885 Punkte. Zum Wochenausklang liegt er rd. 1,8% über dem Jahresendkurs 2019.Dass unser Musterdepot sich noch besser entwickelte, liegt auch daran, dass zwei der Top-4-Performer darin enthalten sind: Mit einem Plus von 9,7% hat Evotec das MDAX-Treppchen knapp verpasst. Puma hingegen belegt mit +14,7% Platz zwei. Seit Anfang 2019 legte die Aktie (78,40 Euro; DE0006969603) sogar über 83% zu. Die US-Bank Goldman Sachs sieht bei einem Kursziel von 90,00 Euro noch deutlich mehr Potenzial. Warum auch nicht? Im Sommer steht mit der Fußball-Europameisterschaft ein Sport-Großereignis an, das schon im Schlussquartal 2019 für gute Geschäfte gesorgt haben dürfte. CEO Bjørn Gulden ist es gelungen, ...

