P R E S S E M I T T E I L U N GDeutscher Exzellenz-Preis 2020 Kapilendo gewinnt als digitaler VordenkerBerlin, 27. Januar 2020. Die Kapilendo AG ist für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der digitalen Transformation mit dem Exzellenz-Preis 2020 ausgezeichnet worden. In einem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte die Berliner Neobank für den Mittelstand mit zukunftsorientierten und digitalen Prozessen in der Kategorie "Finanzdienstleistungen". Als exzellentes Produkt hob die Jury die digitalisierte Kreditantragsstrecke für mittelständische Unternehmen hervor, die die Position der Kapilendo als digitaler Vordenker maßgeblich untermauert."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Wir sehen uns in unserer Positionierung als führender digitaler Banking Partner für den Mittelstand ganz klar bestätigt. Die Prozesse für einen Finanzierungsantrag bei Kapilendo sind vollständig automatisiert. Nachdem ein Unternehmer seine Dokumente hochgeladen hat, erhält er innerhalb von 10 Minuten eine erste Rückmeldung zu seiner Finanzierungsanfrage. Die lückenlose Digitalisierung umfasst dabei die Anbindung externer Partner, wie auch die automatische Aufbereitung und Vorqualifizierung aller Finanzierungsanfragen auf Basis der verfügbaren Daten", sagt CEO und Co-Founder Christopher Grätz.Das Deutsche Institut für ServiceQualität (DISQ), das DUB UNTERNEHMERMagazin und der Nachrichtensender n-tv vergeben den Award unter Schirmherrschaft von Bundesministerin a. D. Brigitte Zypries bereits zum dritten Mal - 2020 erstmals mit neuem Digital-Fokus. Die Jury besteht aus renommierten Vertretern aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft und würdigt die Leistungen deutscher Unternehmen und der Macher hinter ihnen. Mit dem Preis werden Firmen, und Unternehmer ausgezeichnet, die exzellente Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen oder Initiativen hervorgebracht haben.Kapilendo wurde am 23. Januar in der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin von Frau Dr. Brigitte Zypries ausgezeichnet.Über die Kapilendo AG Die Kapilendo AG ist digitaler Bankingpartner für den Mittelstand. Etablierten Wachstumsunternehmen und mittelständischen Unternehmen bietet die Berliner Neobank im Bereich Business Banking eine zeitgemäße Alternative zur klassischen Bank in den Bereichen Corporate Finance und Investment Management. Das Leistungsspektrum für mittelständische Unternehmen umfasst individuelle Finanzierungslösungen vom klassischen Kredit bis zur Wertpapieremission sowie ein kapitalmarktbasiertes Liquiditätsmanagement. Investoren bietet Kapilendo ein einzigartiges Leistungsangebot als ganzheitliche, digitale Vermögensverwaltung mit Depot sowie Mittelstands- und Immobilieninvestments.Seit November 2019 betreibt die Kapilendo AG die Kapilendo Custodian AG. Die 100%ige Tochtergesellschaft bündelt die Digital Asset Services der Kapilendo für das eigene Geschäft und Partner. Neben einer API-Custody-Solution für digitale Vermögenswerte und einem Emissionsprotokoll für digitale Wertpapiere bietet die Gesellschaft weitere Infrastruktur- und Consultingservices im Digital Asset Ökosystem.Die Kapilendo AG hat ihren Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegründet. Hauptgesellschafter sind die Comvest Holding AG, die FinLab AG, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und die Axel Springer Media for Equity GmbH sowie mehrere renommierte Business-Angels.Pressekontakt Hanna Dudenhausen / Kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 30 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)303642857-0/ E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de / www.kapilendo.de