Was ist der Kelly-Faktor, wie verbessert man damit seine Performance bzw begrenzt Verluste rechtzeitig? Was ist, was kann der Kelly-Faktor? Wie berechnet man ihn und wie schafft man es, damit Verluste zu begrenzen und die eigene Performance zu verbessern? Antje Erhard fragt Matthias Hüppe, HSBC. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv