Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar gut behauptet tendiert. Um 9 Uhr hielt er bei 1,1038 Dollar. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1030 Dollar notiert.Die Gemeinschaftswährung unterstützen könnte am Freitag ein Anstieg des ifo-Geschäftsklimas aus Deutschland, kommentierte Ulrich Wortberg von der Helaba. Am Dienstag würden sich die Experten der Helaba zudem eine ...

