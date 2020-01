Die Analysten von Baader Helvea nehmen das Kursziel für voestalpine von zuvor 26,0 auf nunmehr 22,0 Euro zurück und reduzieren ihre Umsatzschätzungen und, noch deutlicher, ihre Erwartungen für das operative EBIT und das EPS. Sie gehen davon aus, dass sich die voestalpine in den kommenden Quartalen weiter restrukturieren wird. Die Nachfrage aus Hauptabnehmerbranchen wie Automotive (~ 34% des Gesamtumsatzes) oder Energie (15%) sei weiterhin schwach. Die Geschäftsführung habe beschlossen, die Anzahl der Produktionsschichten für mehrere Segmente zu reduzieren. Außerdem planen sie in Fällen wie Buderus, Teile der Produktion zu schließen. Auch der Preisdruck halte an. Die Analysten sind der Meinung, dass die Phase der Abwärtskorrektur ...

