RKI-Präsident: Gefahr durch Coronavirus in Deutschland "sehr gering"

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sieht durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus derzeit keine großen Gesundheitsgefahren in Deutschland. "Die Gefahr für die deutsche Bevölkerung ist sehr gering", sagte Wieler im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf zahlreiche Fälle in China und Einzelfälle in anderen Ländern. Deutschland sei zudem "absolut gut vorbereitet". Wichtig sei, dass mögliche Erkrankungen sehr früh erkannt würden.

Rückschlag für Salvini bei italienischen Regionalwahlen

Schwerer Rückschlag für den früheren italienischen Innenminister Matteo Salvini: Bei Wahlen in der Region Emilia-Romagna hat seine rechtsradikale Lega eine Niederlage erlitten. Die in der norditalienischen Region schon bislang regierenden Sozialdemokraten gewannen. Laut den Hochrechnungen erzielte der sozialdemokratische Regionalpräsident der Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, rund 50 Prozent. Seine Herausforderin Lucia Borgonzoni von der Lega landete bei 43 Prozent. 3,5 Millionen Bürger waren zur Stimmabgabe aufgerufen gewesen.

Ex-Sicherheitsberater Bolton belastet Trump in Ukraine-Affäre schwer - Zeitung

Es ist eine brisante Enthüllung inmitten des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump: Der frühere nationale Sicherheitsberater John Bolton belastet laut einem Medienbericht in einem Buchmanuskript den Präsidenten in der Ukraine-Affäre schwer. Die New York Times berichtete, laut Bolton habe Trump tatsächlich eine Militärhilfe an Kiew von 391 Millionen Dollar an Ermittlungen gegen den US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden geknüpft.

Demokratischer Anklageführer fühlt sich von Trump bedroht

Der Anklageführer im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, Adam Schiff, fühlt sich vom US-Präsidenten bedroht. Einen Tweet Trumps, in dem dieser ihn wüst beschimpft, werte er als einen Einschüchterungsversuch, sagte der demokratische Abgeordnete dem Sender NBC. Trump hatte Schiff im Kurzbotschaftendienst Twitter als "korrupten Politiker" und einen "wahrscheinlich sehr kranken Mann" bezeichnet. "Er hat noch nicht den Preis für das gezahlt, was er unserem Land angetan hat", fügte der Präsident hinzu.

US-Botschaft in Bagdad von drei Raketen getroffen

Die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist von drei Raketen getroffen worden. Mindestens ein Mensch wurde dabei verletzt, wie ein hochrangiges Mitglied der irakischen Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Staatsangehörigkeit des Verletzten war zunächst unklar.

China verlängert wegen Virus Neujahrsferien bis Ende der Woche

China hat wegen des neuartigen Coronavirus die offiziellen Ferien zum chinesischen Neujahr kurzfristig um drei Tage verlängert. Die Ferien dauern damit bis Sonntag, wie die Regierung in Peking mitteilte. Mit der Maßnahme sollten größte Menschenansammlungen und damit eine weitere Verbreitung des Erregers verhindert werden, hieß es zur Begründung. Kurz zuvor hatte die chinesische Regierung mitgeteilt, dass die Zahl der von dem Virus verursachten Todesfälle um weitere 24 gestiegen ist. Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt damit nun bei 80.

