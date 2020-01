Die Investition wird den bahnbrechenden Ansatz einer ganzheitlichen Pilz-Therapie mit Schwerpunkt auf Trüffeln vorantreibenVancouver, BC, Kanada (27. Januar 2020) - Codebase Ventures Inc. ("Codebase" oder das "Unternehmen") (CSE: CODE - FWB: C5B - OTCQB: BKLLF), ein Investment-Unternehmen, gibt bekannt, dass sein hundertprozentiges Tochter-Unternehmen Titan Shrooms & Psychedelics Inc. seine erste Investition in die Red Light Holland Corp. getätigt hat, ein Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das sich unter Einhaltung aller geltenden Gesetze auf die Produktion, den Anbau und den Verkauf von Produkten auf Trüffelbasis konzentriert."Wir glauben, dass die Aktionäre von Codebase von Red Light Hollands einzigartigem Ansatz mit seinem Schwerpunkt auf Trüffeln und auf einer ganzheitlichen Pilz-Therapie profitieren und sich von synthetischen Alternativen abwenden werden", sagte der Direktor Brian Keane. "Diese erste Investition von Titan ist der erste Schritt zum Aufbau eines Portfolios, das unseren Aktionären einen Platz in der vordersten Reihe des Pilz- und Psychedelika-Sektors bietet, der eine wachsende Dynamik aufweist. Das Mandat von Titan besteht darin, seine engen Beziehungen weltweit zu nutzen, um zum Nutzen der Codebase-Aktionäre die besten verfügbaren Anlagemöglichkeiten an der Spitze dieses aufstrebenden Sektors anzubieten."Red Light Holland Corp. Highlights:- Red Light Holland Corp. hat ihren strategischen Sitz in den Niederlanden, einem Land, in dem der Verkauf von Trüffeln legal ist.- Red Light Holland Corp. glaubt an die wohltuende begleitende Wirkung der ‚ganzheitlichen Pilz-Therapie', die darauf ausgerichtet ist, von der gesamten Trüffel, einschließlich der bewährten Psilocybin-Wirkstoffkombination, in höchstem Maße zu profitieren.- Die Therapie von Red Light Holland unterscheidet sich von anderen klinisch untersuchten Behandlungsmethoden, bei denen eine sehr teure synthetische Wirkstoffkombination in isoliertem Zustand verwendet wird. Diese Wirkstoffkombination setzt keine der begleitenden Wirkungen des Pilzes ein, die nach Ansicht von Red Light Holland für die Wirksamkeit der Heilmittel, die das Unternehmen herstellen will, entscheidend sind.Das Tochterunternehmen "Titan Shrooms & Psychedelics" wird sich auf die Identifizierung von Investitionsgelegenheiten konzentrieren, die zum Investitionsauftrag des Unternehmens passen. Auf der Grundlage der anfänglichen Kreditlinie von $50.000, die Red Light Holland am 23. Januar 2020 gewährt wurde, kann Codebase künftig bis zu $2 Millionen in solche Projekte investieren. CODE ist ein Investmentunternehmen, das insbesondere in neue Technologien oder innovative und aufstrebende Industriebereiche mit deutlichem Wachstumspotenzial für die Aktionäre investiert.Titan Shrooms & Psychedelics sucht aktiv nach Investitionsmöglichkeiten, die an vorderster Front des Gesundheitsbereichs stehen; in diesem Fall Pilze und Psychedelika in Mikrodosierung. Codebase steht der Übernahme von Managementfunktionen bei Unternehmen, in die es investiert, positiv gegenüber.Über Codebase Ventures Inc.Codebase Ventures Inc. ist ein Investmentunternehmen, das von Technologie- und Wirtschaftsexperten geleitet wird, die frühzeitig in tolle Ideen in zukunftsträchtigen Branchen, wie z. B. in der Cannabisbranche, investieren. Unsere Aktivitäten basieren auf dem Verständnis, dass es immer technologische Innovationen geben wird, die schon im Anfangsstadium Chancen für strategische Investitionen bergen und unseren Aktionären exponentielle Renditen bescheren. Wir suchen nach Innovatoren, die mit Plattformen, Protokollen und Innovationen - nicht nur mit Produkten - die Maßstäbe von morgen setzen, und unterstützen sie bei ihren Unternehmungen. Wir investieren frühzeitig, begleiten unsere Gründer, bringen ihre Ideen auf den Markt und scheuen keine Mühen, um ihnen bei der Umsetzung ihrer Visionen zu helfen.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Weitere Informationen erhalten Sie über:Brian Keane, DirectorInvestor RelationsTel: 1 (778) 806-5150E-Mail: IR@codebase.venturesZukunftsgerichtete AussagenBestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "glaubt" oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen "könnten", "sollten", "würden" oder "werden", erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der FirmenwebsiteDie englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA19200Q1000