Amsterdam (ots/PRNewswire) - Brilliance Financial Technology, global führend im Bereich vollständiger digitaler Preisgestaltung und einschlägiger Informationen, ist erfreut, mit der Eröffnung eines neuen Standortes in den Niederlanden die Expansion seiner Kapazitäten nach Europa bekannt geben zu können. Das neue Büro in Amsterdam wird das Wachstum in ganz Europa beschleunigen und die weltweite Bereitstellung erstklassigen On-demand-Kundendiensts fortsetzen.Das neue Büro steht für die wachsende Präsenz von Brilliance in Europa, darunter durch Partnerschaften mit einigen der größten Banken der Welt. Um dieser schnellen Expansion und der robusten Nachfrage neuer potentieller Kunden zu genügen, wird die Präsenz von Brilliance vor Ort in Europa die Zielsetzung des Unternehmens voranbringen, mit Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten und Kunden das höchste Niveau intelligenter Dienste der Preisgestaltung zu bieten."Die Entscheidung, eine Niederlassung in Amsterdam zu eröffnen, erfolgte in Übereinstimmung mit den Anforderungen eines wachsenden und dynamischen Marktes, da eine Reihe unserer Bankkunden unsere Preislösungen der nächsten Generation in Europa wünschen", sagte Jean-Edouard van Praet, Präsident und CEO von Brilliance Financial Technology. "Unser neuester Standort wird unsere derzeitigen Dienst stärken und uns ermöglichen, unseren Kundenstamm in der Region EMEA auszubauen. Wir haben erfolgreich mit globalen Top-Banken zusammengearbeitet, was unser Engagement bestärkt, unsere gesamte Palette von Kapazitäten zu erweitern. Jetzt haben wir noch mehr Möglichkeiten, unsere Top-Talente vor Ort in den europäischen Regionen nutzen."Die Präsenz von Brilliance in Amsterdam wird zur bereits umfassenden Präsenz in den USA und Australien hinzukommen und es erfolgen weitere Investitionen in Top-Talente.Brilliance diversifiziert weiter und nutzt seine umfassende Fachkenntnis in den Gebieten Großkunden-, Handels- und Geschäftsbanken. Die neue Niederlassung von Brilliance in Amsterdam ist weltweit die vierte des Unternehmens.Informationen zu Brilliance Financial TechnologyBrilliance Financial Technology ist global führend im Bereich vollständiger digitaler Preisgestaltung und einschlägiger Informationen und ermöglicht führenden Banken der Welt, ihren Betrieb zu optimieren. Als führender Anbieter risikobasierter Preisgestaltung und von Systemen für Kundenprofitabilität versetzt Brilliance Banken in die Lage, schneller intelligentere Entscheidungen zu treffen.DealPoint, das flexible und skalierbare Produkt von Brilliance, ist auf das Preismodell der individuellen Banken maßgeschneidert und ermöglicht schnelle Automatisierung des Prozesses der Preisgestaltung und Genehmigung. DealPoint wird in mehr als 50 Ländern der ganzen Welt eingesetzt.Pressekontakt:Brianne Fortunabfortuna@hudsoncutler.com