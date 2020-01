Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Intel, American Express und die jüngste Entwicklung beim Öl.

> USA | Wall Street: Das Corona-Virus hält auch die Aktienmärkte in Schach. Inzwischen gibt es auch in den USA zwei bestätigte Fälle. Die Anleger gingen am Freitag in die Defensive und die Indizes konnten ihren Aufwärtstrend nicht fortsetzen. Für den Dow Jones ging es um 0,6 Prozent abwärts. Der S&P 500 büßte 0,9 Prozent ein und für den Nasdaq 100 brachte der Handelstag einen Abschlag von 0,8 Prozent.

Ausreißer fanden sich dennoch. Eine der Aktien, die sich gegen den schwachen Gesamtmarkttrend stemmen konnte, war Intel…

ISIN: DE000DB4CAT1, DE000DB4CAV7, US78378X1072, US2605661048, US6311011026, US0258161092, US4581401001

