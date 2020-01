Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank einziehen soll. DER AKTIONÄR berichtete. Aus der Öffentlichkeit schlägt Gabriel Kritik entgegen, auch Experten sind skeptisch. Mehrere Großaktionäre unterstützen dagegen die Personalie. Laut Handelsblatt hielten einflussreiche Investoren Gabriel für eine "gute Lösung", da die Bank von seinem internationalen Netzwerk und seinen Kontakten in die Politik profitieren könnte. Andere ...

