Frankfurt (ots) - Mehr Ausstattung, mehr Kundenvorteil und mehr Service im Preis enthalten. Fiat Tipo More als 5-Türer oder Kombi in verschiedenen Ausstattungsvarianten verfügbar. Crossover Fiat 500X More basiert auf Modellversion Sport, Fiat Panda More auf Modellversion City Cross.Fiat bietet mehr: Die More Sondermodelle der Baureihen Fiat Tipo, Fiat 500X und Fiat Panda bieten Käufern viele zusätzliche Vorteile - durch mehr Ausstattung bekommen Kunden mehr Komfort, mehr Technik, mehr Sicherheit und mehr Sportlichkeit. Und das zum reduzierten Preis. Derzeit erhält der Kunde beim Kauf eines der Fiat More Modelle - Fiat Tipo, Fiat 500X oder Fiat Panda More - einen Kundenvorteil von bis zu 5.000 Euro.¹Als Fiat Tipo More Sondermodelle verfügbar sind die Ausstattungsversionen S-Design, Street, Mirror und Lounge. Der Fiat 500X More basiert auf dem Fiat 500X Sport, der Fiat Panda More auf der Modellversion City Cross. Zu allen drei More Sondermodellen hat Fiat darüber hinaus besonders attraktive Versicherungstarife sowie Full-Service-Pakete aufgelegt, die zum festen Preis die Kosten von Wartung und Verschleißteilen abdecken.Die More Sondermodelle der Baureihe Fiat TipoDer Fiat Tipo S-Design More - verfügbar als 5-Türer und Kombi - bietet zusätzlich 18-Zoll-Leichtmetallräder und Bicolore-Lackierung mit Karosserie in Gelato Weiß und schwarzem Dach. Als Kombi, 5-Türer und Stufenheck-Limousine wird der Fiat Tipo Mirror More angeboten, der im Rahmen der Aktion zusätzlich Klimaautomatik, Parksensoren hinten sowie getönte Fensterscheiben hinten an Bord hat. Ebenfalls in allen drei Karosserieversionen ist der Fiat Tipo Lounge More zu haben, der noch mehr Wert auf Sicherheit und Komfort legt. Seine Ausstattung ist erweitert um eine elektrisch verstellbare Lordosenstütze im Fahrersitz, Mittelarmlehne hinten, Fußmatten vorne sowie Geschwindigkeitsbegrenzer und Notbremsassistent.Bei Limousine, 5-Türer und Kombi des Fiat Tipo Street More umfasst die Zusatzausstattung neben Schaltknauf und Lenkrad in Techno-Leder[1] und ins Lenkrad integrierte Multifunktionstasten zur Steuerung der Audioanlage auch das Infotainmentsystem UconnectTM. Die Anlage wird über einen Touchscreen mit fünf Zoll Bildschirmdiagonale gesteuert, empfängt digitale Radiosender (DAB+) und ermöglicht drahtlos die Kopplung kompatibler Smartphones* mittels Bluetooth®. Den Anschluss externer Musikspeicher erlauben USB-Anschluss und MP3-Fähigkeit. Bei den Karosserievarianten 5-Türer und Kombi des Fiat Tipo Street More bietet UconnectTM zusätzlich die Funktion LIVE. Der Fiat Tipo Street More hat als 5-Türer und Kombi darüber hinaus serienmäßig zusätzlich einen schwarzen Dachhimmel sowie vier klappbare Haltegriffe an Bord.Motorenseitig stehen für das Sondermodell Fiat Tipo More zwei Benziner und zwei Turbodiesel zur Wahl, die alle die Emissionsnorm Euro 6d-Temp erfüllen und serienmäßig mit Start&Stopp-Automatik ausgerüstet sind. Der Vierzylinder-Saugbenziner 1.4 16V leistet 70 kW (95 PS), der mit Turbolader versehene Benziner 1.4 T-Jet produziert 88 kW (120 PS). Besonders effiziente Turbodiesel sind die Vierzylinder 1.3 MultiJet mit 70 kW (95 PS) und 1.6 MultiJet mit 88 kW (120 PS). Der 1,6-Liter-Turbodiesel steht für die Karosserievarianten 5-Türer und Kombi auf Wunsch auch mit dem Doppelkupplungsgetriebe DCT (Double Clutch Transmission) zur Verfügung. Der Fahrer hat durch DCT die Wahl, das Schalten dem Automatikmodus zu überlassen oder die sechs Gänge über den Schalthebel manuell zu wechseln, zum Beispiel um bergab die Bremswirkung des Motors besser zu nutzen.Fiat 500X MoreDer Fiat 500X More basiert auf dem Fiat 500X Sport. Die Serienausstattung, die ohnehin bereits hochwertige Features wie das Entertainmentsystem UconnectTM NAV mit integriertem Navigationssystem, 18-Zoll-Leichtmetallräder und LED-Scheinwerfer enthält, ist um vier Komfort-Komponenten erweitert: Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, schlüsselloses Verriegelungs- und Motorstartsystem "Keyless Entry & Keyless Go", elektrisch anklappbare Außenspiegel sowie den automatisch abblendenden Innenspiegel.Die Motorenpalette des Fiat 500X More umfasst zwei Turbobenziner und einen Turbodiesel. Alle erfüllen die Emissionsnorm Euro 6d-Temp und sind mit Start&Stopp-Automatik ausgerüstet. Der Dreizylinder-Benziner 1.0 FireFly Turbo leistet 88 kW (120 PS), die Variante 1.3 FireFly Turbo produziert aus vier Zylindern 111 kW (150 PS). Der Turbodiesel 1.6 MultiJet bietet 88 kW (120 PS). Er ist auf Wunsch - ebenso wie der 1.3 FireFly Turbo - mit dem Doppelkupplungsgetriebe DCT kombiniert, das zusätzlich zum Automatik-Modus auch manuelle Gangwechsel ermöglicht.Fiat Panda MoreBasierend auf der Modellversion City Cross, beinhaltet der Fiat Panda More die zusätzlichen Ausstattungskomponenten 15-Zoll-Leichtmetallräder, Parksensoren hinten, den höhenverstellbaren Fahrersitz, getönte Fensterscheiben hinten sowie eine Audioanlage, die auch digitale Radiosender (DAB) empfängt.Angetrieben wird der Fiat Panda von einem 1.2 8V Motor mit 51kw (69 PS), der die Emissionsnorm Euro 6d-Temp erfüllt.* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte im Internet unter https://www.mopar.com/us-en/care/bluetooth-pairing.html. Car Play, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc. Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken der Google Inc.¹ Kundenvorteil bestehend aus Preisvorteil i. H. v. bis zu 750 EUR (Betrag modellabhängig) gegenüber der UPE des Herstellers für ein gleichwertig ausgestattetes Serienmodell sowie Fiat- und Händler-Bonus i. H. v. bis zu 4.700 EUR (Betrag modellabhängig), Privatkundenangebot, nur gültig für ausgewählte, nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge, nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Nur bei teilnehmenden Fiat Partnern. Angebot gültig bis 31.03.2020.Verbrauchswerte Fiat Tipo More 1.4 16V, 70 kW (95 PS) 7,2 l/100 km** 150 g/km**1.4 T-Jet, 88 kW (120 PS) 7,1 l/100 km** 163 g/km**1.3 MultiJet, 70 kW (95 PS) 4,6 l/100 km** 122 g/km**1.6 MultiJet, 88 kW (120 PS) 4,7 l/100 km** 124 g/km**1.6 MultiJet 88 kW (120 PS) DCT 4,8 l/100 km** 126 g/km** Verbrauchswerte Fiat 500X More 1.0 FireFly Turbo 88 kW (120 PS) 6,0 l/100 km** 136 g/km**1.3 FireFly Turbo 110 kW (150 PS) 6,3 l/100 km** 144 g/km**1.6 MultiJet S&S 88 kW (120 PS) 5,0 l/100 km** 133 g/km**1.6 MultiJet S&S 88 kW (120 PS) DCT 5,0 l/100 km** 132 g/km** Verbrauchswerte Fiat Panda More1.2 8V 51 kW (69 PS) 5,9 l/100 km** 135 g/km** ** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emission kombiniert (g/km). 