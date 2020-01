ClubSwan.com, eine führende Organisation für durch Mitgliedschaft gesteuerte Finanzlösungen, erweitert seine innovativen Alternativen für Bankgeschäfte künftig für wichtige globale Märkte. Da es nun für herkömmliche Finanzinstitutionen fortgesetzt problematisch ist, innovative und bedeutsame Wege anzubieten, um Wert für Einzel- und Geschäftskunden zu schaffen, und digitale Anlagen/Kryptowährungen weltweit im Wachstum begriffen sind, entwickelt sich ClubSwan.com weiter, um die Effizienz zu erreichen und den Ansprüchen gerecht zu werden, welche diese neuen Anlagen und unsere Kunden fordern. Bisherige Banken finden darauf keine Antworten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200127005153/de/

Stattdessen bilden geschlossene Bankkonten, zurückgewiesene Transaktionen und lähmende Verzögerungen für Kunden, die ihre Gelder abrufen möchten (wenn sie sie überhaupt erhalten), bei herkömmlichen Banken die Norm. Was dieses Dilemma noch verschlimmert, ist die Tatsache, dass es vertrauenswürdige Lösungen, auf die sich Kunden sowohl hinsichtlich Kryptoanlagen als auch im Zusammenhang mit herkömmlichen Währungen verlassen können, bisher nicht gab zumindest bis jetzt. Jetzt steht eine bessere Alternative für Bankgeschäfte weltweit zur Verfügung. Sie ist geprüft, hat sich bewährt und wurde für diejenigen geschaffen, die fortschrittliche, intuitive und innovative Alternativlösungen für Bankgeschäfte mit weltweiten Währungen genauso wie Kryptoanlagen fordern.

ClubSwan.com ist die innovative, alternative, weltweit verfügbare Banking-Lösung, die eine Brücke zwischen den Welten der traditionellen Währung und den Kryptoanlagen bildet. Mit beinahe 1 Mrd. (1.000.000.000) US-Dollar in Kryptowährung gegenüber Fiatgeld hat ClubSwan den Weg für Fiat und Krypto geebnet und ihren Start freigegeben. Diese weltweite Mitgliedschaft ermöglicht es Benutzern, Transaktionen nahtlos vorzunehmen, ohne die Notwendigkeit, irgend eine Art von Gutschein für Ausgaben und Nutzung erwerben zu müssen. ClubSwan überbrückt auf natürliche Art die Liquidität von Fiatgeldern für die Kryptowelt. Zuvor war dies ein lange währendes Problem für Kryptonutzer. Mit einzigartigen Dienstleistungen für einen besseren Lebensstil, einschließlich Handelsreisen, soliden alternativen Dienstleistungen für Bankgeschäfte, der Möglichkeit, Krypto nahtlos in Fiatgelder umzuwandeln, und einer Vielzahl von Vorteilen, die auf einer einzigen Plattform vereint wurden, zerteilt die ClubSwan Mitgliedschaft die Finanztechnologie- und Banking-Branche auf globaler Ebene.

Die Mitglieder erhalten eine weltweit angenommene Kundenkarte... Bankkarten, Annahme im Laden und online. Versand per DHL innerhalb von nur Tagen nach Erhalt der Mitgliedschaft

Sofortige oder beinahe sofortige einfache Belastung, Verwaltung oder Transfer zahlreicher Währungen

Nutzen Sie vergünstigte Reisen mit dem täglich rund um die Uhr anwesenden Personal bei satten Rabatten für Reisen abseits von Hauptreisezielen.

Beginnen Sie beinahe sofort nach Aktivierung der Mitgliedschaft mit Ihren Transaktionen.

ClubSwan.com hat durch Digitalisierung des KYC-Prozesses auch die Beitrittserfahrung revolutioniert. Mit Compliance und einer soliden Nutzererfahrung im Zentrum dieses Mitgliedschaftsprogramms kann sich ein Kunde in nur fünf Minuten anmelden. Kunden erhalten sofort drei Brieftaschenkonten mit zahlreichen Währungen (GBP, EUR, USD) und der Möglichkeit, bis zu sieben Kryptowährungen zu erhalten (BTCH, BCH, ETH, LTC und weitere). Kunden können Geldmittel weltweit mittels Überweisung oder von den Kryptobrieftaschen aus versenden.

Das ClubSwan Mitgliedschaftsprogramm bietet nun eine Provision von 40 für jeden Kundenfang. Jetzt kommt die Zeit, um sich auf eine wirklich bessere Alternative zu Bankgeschäften einzulassen und sich das Leben leichter zu machen.

Bei Fragen oder zum Beitritt: https://clubswan.com/?rc=JVGOEJ23

Einschränkungen siehe Geschäftsbedingungen. Die Geschwindigkeit der Internetverbindung wird von Ihrem Internetanbieter festgelegt.

Über ClubSwan:

ClubSwan ist eine Organisation auf Technologiebasis, die für seine Mitgliedschaften im Bereich Lifstyle eine Partnerschaft mit einer Finanzdienstleistungsplattform eingegangen ist, die britischem Recht unterliegt. ClubSwan ist mit Nvayo Limited partnerschaftlich verbunden, einer finanzdienstleisterisch tätigen Einrichtung mit Hauptsitz in Großbritannien, die der britischen Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegt, befugt ist, Währungskonten in einer Vielzahl von Währungen zu halten, Zahlungen durchzuführen und Zahlungskarten herauszugeben. Nvayo bietet keinerlei Kryptodienste an. Dienstleistungen für Kryptowährungen sind derzeit nicht der britischen Finanzdienstleistungsaufsicht FCA oder einer sonstigen britischen Aufsichtsbehörde unterstellt. Wie Sie wissen, kann der Preis oder Wert von Kryptoanlagen jederzeit rasch steigen oder fallen. Das Verlustrisiko beim Kaufen, Verkaufen, Führen von oder Investieren in Kryptoanlagen kann hoch sein, und es besteht die Gefahr, Geld zu verlieren. Kryptoanlagen, die in Bezug auf Transaktionen mit Kryptowährung eingehen, sind nicht (gemäß dem britischen E-Geldgesetz von 2011) gesichert oder im Rahmen des Ausgleichsschemas für Finanzdienstleistungen abgedeckt. Wir stellen uns in keiner Weise als Verfechter der Ratsamkeit von Transaktionen in Kryptowährungen dar. Wir können die Pünktlichkeit, Exaktheit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen, die in jeglicher Verbindung mit Kryptoanlagen verwendet werden, nicht garantieren. ClubSwan bietet über seinen Kundendienst und seine Technologieplattform, die digitale Anlagen/Währungstransaktionen und -liquidationen umfasst, zusätzliche Dienstleistungen und Unterstützung für Kunden an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200127005153/de/

Contacts:

Glenniss Richards

press@clubswan.com