Die Spannung an den Aktienmärkten nimmt zu. Die bange Frage in diesen Tagen lautet: Treten die Indizes in eine Konsolidierung ein oder legen sie doch noch eine Schippe drauf und dehnen ihre Aufwärtsbewegungen weiter aus? Während es an den Aktienindizes selbst zuletzt vergleichsweise ruhig zuging, bietet sich bei einzelnen Werten ein ganz anderes Bild. Stellvertretend für diese Gruppe möchten wir heute zwei Werte thematisieren, die verstärkt im Fokus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...